Jogadora do U. Almeirim dá nas vistas pela seleção nacional

A jogadora Íris Silva, do UFC Almeirim, esteve em destaque no segundo jogo de preparação da Seleção Sub-16 de Portugal e os Países Baixos ao marcar o golo do empate. O encontro decorreu esta quarta-feira, 19 de abril, no Centro de Estágios do Luso.

As neerlandesas adiantarem-se no marcador aos sete minutos, num remate certeiro de Rose Ivens. Íris Silva, já em cima dos descontos da segunda parte, restabeleceu a igualdade para Portugal.

Íris Silva foi recentemente homenageada pela AF Santarém, juntamente com mais duas jogadoras de clubes filiados desta Associação, pela sua primeira internacionalização pela Seleção Nacional. Ainda em Dezembro do último ano, a jovem integrou a Seleção Distrital Futebol 9 Sub-16 Feminina da AF Santarém esta época na Fase Zonal do Torneio Interassociações de Futebol 9 Sub-16 Feminino, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, que decorreu na Chamusca.

A formação comandada por Luís Marques, recorde-se, tinha perdido por margem mínima (2-3) no primeiro embate de preparação com os Países Baixos, na passada segunda-feira. Estes encontros serviram os propósitos de observação e preparação da armada lusa, antes da participação no Torneio de Desenvolvimento da UEFA, que irá decorrer em maio.