NERSANT dinamiza Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação em maio

O empreendedorismo regional, enquanto fator de geração de emprego, é uma das prioridades da NERSANT, que tem vindo a trabalhar há largos anos no fomento de novas iniciativas empreendedoras no distrito de Santarém.

Paralelamente ao seu trabalho de apoio técnico ao empreendedorismo e criação de empresas, a NERSANT quer voltar a dar destaque a estas empresas, promovendo-as num certame online de fácil acesso a toda a comunidade regional. Inicia, assim, no próximo dia 1 de maio, a 4.ª edição da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, aberta à participação de empresas com projetos empreendedores e à participação de startups que queiram mostrar o seu trabalho, produtos e serviços. O certame terá ainda em destaque as ofertas de emprego das empregas da região e as ofertas formativas para o meio empresarial, enquanto fatores determinantes para o dinamismo e competitividade regional.

Os participantes no certame virtual – que se realiza durante todo o mês de maio no portal de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo – têm direito a um espaço virtual próprio onde apresentam os seus serviços e produtos. O acesso dos visitantes é livre, sem necessidade de registo no portal para facilitar a visita do público. No âmbito da Feira de Empreendedorismo, Emprego e Formação, está ainda prevista a realização de um ciclo de webinares, com temas de interesse na área do empreendedorismo.

Aberto a toda a comunidade empresarial empreendedora, a participação na Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação da NERSANT tem inscrições totalmente gratuitas para associados da NERSANT bem como para empresas beneficiárias do apoio técnico da associação à criação de empresas. No fundo, beneficiam deste serviço, as novas empresas que a associação ajudou a criar.

Os interessados em pré-inscrever-se na feira, podem fazê-lo na área do certame no portal Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feira/4-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao.