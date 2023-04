Chuva regressa durante dois dias. Final do mês com temperaturas acima dos 30º

A chuva vai regressar durante dois dias, 21 e 22 de Abril, ao concelho de Almeirim, devido à passagem de uma frente atlântica pela Península Ibérica. É esperada a subida da temperatura máxima nos dias seguintes, atingindo o pico de 32º Celsius a meio da próxima semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas começam a baixar já a partir de hoje, sendo que essa descida mais acentuada a partir de amanhã, com os termómetros a fixarem-se nos 22º Celsius de temperatura máxima e 9º de mínima. Para sexta-feira, são esperados chuva/aguaceiros e no sábado, chuva/aguaceiros fracos.

A partir de domingo, a temperatura máxima começa a subir e rondará os 30º Celsius ao longo da semana. Já as mínimas vão manter-se entre os 9º e os 13º Celsius.

O tempo quente pode ficar até ao final do mês de abril, muito por ‘culpa’ de um uma dorsal que vai estabilizar sobre a Península Ibérica: por causa dela o ar é obrigado a descer. E quanto mais baixa, mais aquece.