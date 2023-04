Artista almeirinense TRVPZ 2080 prepara-se para lançar primeiro álbum de originais

TRVPZ 2080, músico natural de Almeirim, está a preparar o lançamento do seu primeiro álbum de originais, que deve acontecer entre o próximo mês de junho e julho.

O rapper começou a fazer música com cerca de 13/14 anos, influenciado pela família que sempre teve uma forte ligação ao teatro e à música. Com 15 anos foi o 2º classificado no Concurso ‘A melhor voz das Escolas de Santarém’, com o seu primeiro original “Caminhada” e desde aí que nunca mais desistiu do seu sonho.

“Neste momento surgiu a oportunidade de trabalhar a 100 por cento na música e estou a preparar o meu 1º álbum “FILHO DE DEUS”, com cerca de 10 faixas, que, na minha opinião, é produzido pelos melhores “producers” portugueses”, refere o artista em declarações ao O ALMEIRINENSE.

Rkeat, Progvid, White08, Di Cicilia e Westah são alguns dos produtores associados ao álbum, que conta ainda com duas participações de dois artistas surpresa que irão ser revelados no momento do lançamento.

“Gostaria de contar com o apoio dos almeirinenses porque, é minha convicção, que a cultura da nossa cidade vai mais para além da sopa da pedra”, conclui TRVPZ 2080.