Podcast “Educação Almeirinense: o Futuro é Nosso” (Ep. 3)

No passado sábado, dia 13 de maio, saiu o terceiro episódio do podcast “Educação Almeirinense: o Futuro é Nosso”.

Trata-se de um episódio especial, que aborda a importância da educação inclusiva e como é possível garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade independentemente das suas limitações ou condições socioeconómicas.

Conta com a presença especial do professor Pedro Matos, especialista da Escola Superior de Educação de Santarém.

Com este episódio podemos ficar a compreender as barreiras enfrentadas pelos estudantes com necessidades especiais na obtenção de uma educação de qualidade, o papel dos professores na divulgação da inclusão escolar, as medidas que os professores e as escolas podem tomar para garantir que todos os alunos tenham acesso igual a ferramentas tecnológicas e os desafios enfrentados pelos professores no trabalho com estudantes com necessidades especiais.

Ouça já o terceiro episódio: