Fazendense vence mas decisão do campeonato distrital fica adiada para última jornada

O Fazendense venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Ouriense, mas nem assim conseguiu subir na classificação, uma vez que Amiense e Tomar também venceram o seus jogos e fica assim tudo adiado para a última jornada do Campeonato da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

Tiago Mateus, Carlos Bacalhau e João Rosário foram os autores dos golos dos charnecos. O Tomar venceu por 0-2 em casa do Salvaterrense e o Amiense venceu por 1-2 na deslocação a Abrantes.

As contas do título ficam adiadas para a última jornada, com o Fazendense a receber o Salvaterrense, o União de Tomar também recebe o Mação, e o Amiense joga em casa com o Torres Novas. Apenas o União de Tomar depende de si para se sagrar campeão da temporada 2022/23.