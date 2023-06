NERSANT e CCDR Alentejo promovem seminário sobre o Apoio do Portugal 2030 para a Inovação Produtiva

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e a CCDR Alentejo – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo dinamizam dia 13 de junho, às 15:00, na Startup Santarém, um seminário sobre o “Apoio do Portugal 2030 para a Inovação Produtiva”, destinado às PME que desejam impulsionar o seu negócio com o apoio dos fundos comunitários. O evento conta com a presença de António Ceia da Silva, Presidente da CCDR Alentejo / Programa Regional do Alentejo 2030 e de Domingos Chambel, Presidente da Direção da NERSANT.

Está agendado para a tarde do dia 13 de junho, na Startup Santarém, um evento de apresentação das oportunidades de financiamento empresarial à para a Inovação Produtiva, no âmbito do Portugal 2030, numa iniciativa da NERSANT e da CCDR Alentejo. O objetivo do seminário é apresentar os novos Avisos do Programa Regional do Alentejo 2030, que dispõem, atualmente, de Avisos abertos à submissão de candidaturas. Estes avisos, designadamente “SICE – Inovação Produtiva – Territórios de Baixa Densidade” e “SICE – Inovação Produtiva – Outros territórios”, visam incentivar e apoiar projetos inovadores que contribuam para o desenvolvimento regional e o crescimento económico, com uma taxa de financiamento máximo até 40%.

Os referidos Avisos – direcionados a micro, pequenas e médias empresas – visam financiar “operações individuais de natureza inovadora, que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado valor acrescentado e nível de incorporação nacional, que correspondam a um investimento inicial, relacionadas com as seguintes tipologias de ação: a criação de um novo estabelecimento; o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente; a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento; e a alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente”.

Ao longo da sessão, que abre com a presença de António Ceia da Silva, Presidente da CCDR Alentejo / Programa Regional do Alentejo 2030 e de Domingos Chambel, Presidente da Direção da NERSANT, serão dadas informações e esclarecimentos quanto aos beneficiários dos Avisos, taxas de financiamento e ações elegíveis, bem como sobre o processo de submissão de candidaturas. O seminário irá, assim, orientar os participantes no processo de candidatura, explicando os critérios de elegibilidade e fornecendo conselhos práticos sobre como desenvolver propostas de projeto bem-sucedidas.

As empresas interessadas em participar nesta sessão de esclarecimentos devem efetuar inscrição online no seminário em https://www.nersant.pt/agenda/.