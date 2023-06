Atletismo dos 20 kms de Almeirim sagra-se Campeã Regional de Sub-18

A secção de Atletismo da Associação 20 kms de Almeirim sagrou-se Campeã Regional, em masculinos e femininos, no domingo, 11 de junho, na Pista Susana Feitor, em Rio Maior.

Em femininos, a secção de Atletismo dos 20kms venceu ao somar 145 pontos, ficando à frente da Juventude Desportiva Almansor que fez 86 pontos e do União de Tomar que somou 69 pontos.

Na vertente masculina, nova vitória para os 20kms de Almeirim com 124 pontos somados, à frente do CLAC do Entroncamento que fez 81 pontos e do Grupo de Atletismo de Fátima que somou 79 pontos.

Saiba aqui os resultados individuais:

12 medalhas de ouro

João Apolinário 1º Salto com vara

Inês Matias 1ª Lançamento do disco

Sol Soares 1ª Salto com vara

Guilherme Mendes 1º Salto em altura

Carolina Miguel 1ª 3000 m

Sebastião Manuel 1º 110 m barreiras

Lara Lopes 1ª 100 m barreiras

Carolina Miguel 1ª 2000 m obstáculos

Martim Fernandes 1º 1500 m

Inês Matias 1ª Lançamento do dardo

Leonor Farinha, Micaela Pinheiro, Sol Soares e Elizaveta Shuyvan 1ªs nos 4 x 300 m

Guilherme Rama, Tomás Cavaleiro, Dinis Gonçalves e José Oliveira 1ºs nos 4 x 300 m

6 medalhas de prata

Guilherme Mendes 2º 110 m barreiras

Sebastião Manuel 2º 300 m barreiras

Sebastião Manuel 2º Triplo salto

Inês Matias 2ª 100 m barreiras

Mariana Pinheiro 2ª 300 m barreiras

Beatriz Duarte 2ª Salto em altura

9 medalhas de bronze

Afonso Augusto 3º Martelo

David Jerónimo 3º Lançamento do Peso

Martim Fernandes 3º 800 m

Lara Lopes 3ª Salto em comprimento

Beatriz Duarte 3ª 300 m barreiras

Angelina Mendes 3ª Lançamento do dardo

Manuel Gafeira 3º 2000 m obstáculos

Beatriz Duarte 3ª 100 m barreiras

Leonor Farinha, Micaela Pinheiro, Sol Soares e Elizaveta Shuyvan 3ªs nos 4 x 100 m