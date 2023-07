Jardins da Biblioteca requalificados. Projeto que vai ter implicações nas festas da cidade

Pode não ser ainda em 2024, mas, no futuro, a Câmara Municipal de Almeirim pretende requalificar os jardins da biblioteca e reformular o espaço, principalmente, na zona ocupada pelas tasquinhas. O Jornal O ALMEIRINENSE sabe que podem existir mudanças profundas, com um palco em permanência, mudança de piso em frente à biblioteca e mesmo a retirada de canteiros.

O executivo socialista tem ideia de avançar com este projeto de requalificação, sem mudar a localização das tasquinhas.

“Nós temos um projeto para este espaço. Uma remodelação destes jardins criando aqui condições, não só obviamente para as festas, mas também a pensar nas festas. Penso que, se houver condições para esse projeto avançar, será um espaço agradável no centro da cidade”, sublinha Pedro Ribeiro.

Estas palavras surgem depois do sucesso das Festas de 2023: “Penso que fazemos um balanço bastante positivo! Tivémos uma aposta grande nos espetáculos, com muita gente local do nosso concelho e, sobretudo, foram momentos de convívio onde as pessoas saíram à rua, onde estiveram presentes, quer aqui presentes nos jardins da Biblioteca, quer também com as noites de DJ’s na Praça de Toiros. Este ano, já sem nenhuma sombra do covid, regressámos à normalidade. Eu acho que é importante podermos conviver uns com os outros, criando oportunidades para que as famílias e aqueles que são nossos amigos possam vir a este espaço, conviver, estar juntos. Faz muita falta!”, destaca o Presidente da Câmara.

Agora começam as festas nas Freguesias e no final de agosto regressa a festa à cidade, mas no Parque das Tílias.