Natação: 20kms Almeirim conquistou 3 medalhas de prata no Nacional

A Associação 20kms Almeirim conquistou, este fim de semana, três medalhas de prata no Campeonato Nacional de Verão de Natação Artística.

A equipa de natação artística de Almeirim, voltou a participar com 10 atletas, no

Campeonato Nacional de Natação Artística que decorreu em Felgueiras neste fim de

semana 15 e 16 Julho, a equipa almeirinense voltou a ser a única equipa da região de

Santarém a conseguir estar presente no Campeonato Nacional de Verão de Natação

Artística, obtendo um excelente resultado com três medalhas de prata.



Os atletas Gonçalo Rodrigues e Camila Ferreira conseguiram duas medalhas de prata ao participarem em duas provas, Dueto Livre Misto Juvenil e Open de Verão de Portugal. Em ambas as provas os dois jovens conseguiram o segundo lugar do pódio.



A atleta Daniela Teodósio também obteve uma medalha de prata em Solo Livre Master

Esquema Livre.



Alem das medalhas a equipa de Almeirim ainda obteve nas classificações globais um 7º lugar na Taça de Portugal Natação Artística, outro 7º lugar no Troféu de Formação

Desportiva e um 5º lugar no Troféu Master.