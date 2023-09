Daniel Bragança confiante para Liga Europa

Daniel Bragança será titular na partida entre o Sporting CP e o SK Sturm Graz a contar para a Liga Europa, esta quinta-feira, 21 de setembro, no Estádio de Alvalade. A titularidade do médio foi confidenciada por Rúben Amorim na sala de imprensa.

A par com o treinador Rúben Amorim, no lançamento da partida, o atleta natural do concelho de Almeirim destaca que a equipa vai encarar a Liga Europa da melhor maneira.

“Esperamos um adversário muito competitivo, confortável a jogar em casa e muito pressionante, mas o míster deu-nos todas as ideias para meter em campo e tentar vencer”, perspectivou, garantindo ainda que fisicamente se sente muito bem.

“Depois de um ano parado, muito difícil, tem sido muito bom. A pré-época foi mais difícil a nível de dores, mas está totalmente ultrapassado, sinto-me bastante bem”, realçou, acrescentando: “Sinto-me preparado. Essas sensações já passaram logo no início, quando voltei ao relvado, e já me sinto a cem por cento. Da parte do míster foi uma motivação para mim [técnico referiu logo no arranque da pré-época que Daniel Bragança seria dos melhores reforços], mas tivemos várias contratações de grande qualidade e o mais importante é estarmos todos preparados. Temos um grupo de grande qualidade e isso é o mais importante”.

Já sobre a forma como o Sporting CP vai encarar a prova europeia, Daniel Bragança direccionou o foco para o primeiro jogo. “Vamos encarar a Liga Europa da melhor maneira, mas queremos estar focados no jogo de amanhã e tentar vencer”, sublinhou, antes de destacar que “o favoritismo vê-se dentro do campo”. “É lá que temos de o mostrar e estar na melhor forma possível para conseguirmos os três pontos”, realçou.

Depois, o jovem médio dos Leões a referiu que o ano de paragem devido a lesão o tornou num jogador mais forte, sobretudo, na vertente psicológica. “Evolui-se muito, porque se ultrapassam coisas que não se estão à espera. Cresci a nível mental e físico”, considerou, referindo também que encara a concorrência no meio-campo Leonino como um benefício para a equipa: “Encaro sempre da melhor maneira, porque já estive no meio-campo com outros grandes jogadores. A competitividade ajuda-nos a crescer, quero dar o meu melhor e tentar jogar o mais possível”, expressou.