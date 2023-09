O Núcleo do Ribatejo da Associação Alzheimer Portugal assinala o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que se celebra esta quinta-feira, 21 de setembro, em todo o mundo.

A Alzheimer Portugal comemora este dia com diversas iniciativas, entre as quais, partilha uma música composta por João que marca o acontecimento.

“Esta é uma melodia que quer, através de notas e acordes, recordar que somos todos iguais, numa mensagem que chama a atenção para a necessidade de promover a inclusão de quem vive com Demência”, destaca a assocaição.

A iniciativa faz parte de uma nova campanha da Alzheimer Portugal, lançada no passado dia 12 de setembro, com o apoio da Roche, para consciencializar os portugueses sobre o papel que cada um pode ter no combate ao estigma e à promoção da qualidade de vida e participação social de quem vive com Demência e suas famílias.

Isto porque, de acordo com Rosário Zincke, presidente da Direção Nacional da Alzheimer Portugal, “apesar do intenso e longo trabalho que temos vindo a desenvolver, continua a ser um grande desafio sensibilizar a comunidade para o que é viver com Doença de Alzheimer ou outra forma de Demência. Acreditamos que através da Música conseguimos despertar todos os nossos sentidos, melhorar a nossa atenção e ficar alerta para o que todos nós podemos fazer para que seja possível viver bem apesar da Demência”.

Nesta campanha, a música pretende quebrar barreiras, combater o estigma e ser o fio condutor para a consciencialização pública em torno desta temática, recordando que, apesar de “uns mais lembrados, outros menos”, somos iguais, “à procura do tom certo/Iguais, à procura de afeto/Iguais, na vontade de estar perto.”