Taça do Ribatejo: U. Almeirim vence e Paço dos Negros empata

A 2ª jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo ficou marcada pela primeira vitória do União de Almeirim na temporada, o Paço dos Negros somou o segundo empate consecutivo. O Benfica do Ribatejo folgou nesta jornada.

O União de Almeirim defrontou, fora de portas, o Mindense e venceu a partida por 2-4. João Martins fez hat-trick e José Duarte marcou o último golo da equipa almeirinense. Para o Mindense marcou Tomas Carvalho e Joao Rodrigues de grande penalidade. Com este resultado, os almeirinense partilham a liderança com o Riachense, ambos com quatro pontos.

O Paço do Negros voltou a empatar, desta feita em casa, frente ao Vilarense.

No domingo, o União de Almeirim também jogou para Liga Nacional de Sub-19 de futebol feminino, com o Sport Lisboa e Benfica e foi derrotado em casa por 0-9.