Recentemente, precisei de recorrer ao Posto de Turismo, que está situado na Praça de Touros, com o intuito de adquirir algumas lembranças relativas a Almeirim e à sua história.

A CDU sempre defendeu a localização do Posto de Turismo naquela zona da cidade por considerar que a mesma serve de “cartão de visita” aos milhares de cidadãos que vêm ao nosso concelho, e que sendo um espaço bastante visitável, faz sentido a autarquia ter ali perto uma porta aberta de divulgação do nosso património, da nossa cultura.

No entanto, para que essa divulgação ocorra é necessário ter o Posto de Turismo aberto, facto que não ocorreu naquela manhã de agosto. Cheguei dentro do horário que se encontrava afixado e esperei ainda mais meia hora depois do horário de abertura, até decidir ligar para a Câmara Municipal para perceber o motivo do Posto de Turismo se encontrar fechado. Informaram-me que o posto não estava encerrado para férias e pediram-me para aguardar um pouco, pois a Sra. Vereadora da Cultura iria ter comigo.

Publicamente agradeço a prontidão e simpatia da Sra. Vereadora em se dirigir ao Posto de Turismo para resolver esta situação, mas foi, sem dúvida, um momento muito caricato!! Que gestão faz a autarquia daquele espaço? Não terá a Sra. Vereadora outras responsabilidades e tarefas para tratar? Será que a atenção que recebi seria igual para outro qualquer cidadão?

Esta situação levou-me a questionar a razão pela qual se investe num posto de turismo (e bem) para depois se encontrar fechado…

Sónia Colaço – CDU Almeirim