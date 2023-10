Fazendense soma nova vitória. Na Taça do Ribatejo só U. Almeirim vence

O Fazendense somou a segunda vitória consecutiva em partida a contar para a 4ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

A equipa de Fazendas de Almeirim saiu vitoriosa na deslocação à formação do Forense, ao vencer por 1-2, com golos de Daniel Arraiolos e João Rosário. Com este resultado, os charnecos somam oito pontos e já estão perto da liderança da competição.

Na Taça do Ribatejo, só o União de Almeirim conseguiu vencer, enquanto que Benfica do Ribatejo e Paço dos Negros foram derrotados nas suas deslocações. O União de Almeirim recebeu e venceu o Riachense por 3-0, o Benfica do Ribatejo sofreu uma pesada derrota por 9-1 no terreno do Entroncamento e o Paço dos Negros não foi além de uma derrota por 4-3.

O União de Almeirim é a equipa do concelho mais bem posicionada para passar à fase seguinte desta prova.