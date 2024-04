EB 2/3 Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim cria mural dedicado ao 25 de Abril erguido por reclusos

A Escola EB 2.3 Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, inaugurou esta quarta-feira, 24 de abril, um mural dedicado aos 50 anos do 25 de abril. A ideia surgiu ainda em 2023 e a obra foi erguida, praticamente, por reclusos da cadeia de Torres Novas, que trabalham diariamente na Divisão de Obras da Câmara Municipal de Almeirim.

Nas redes sociais, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, refere que foram “muitos dias de trabalho, o envolvimento de toda uma comunidade escolar, várias possibilidades de localização e no final um resultado lindíssimo”, acrescentando que esta é “uma homenagem sentida a quem nos devolver a liberdade num dos locais mais emblemáticos da mudança de regime, a escola”.

A inauguração do mural reuniu centenas de alunos, que depois rumaram a pé para a cidade de Almeirim, para integrar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril da comunidade escolar do concelho de Almeirim.

O mural foi erguido, em pouco mais de uma semana e meia, por uma equipa composta praticamente apenas por reclusos de Torres Novas. Ergueram a parede, rebocaram, assentaram os azulejos elaborados pelos estudantes do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim e pintaram. A obra foi terminada no dia de ontem e hoje inaugurada pela comunidade escolar.

Um dos reclusos envolvidos na obra deste mural dedicado ao Dia da Liberdade, talvez por uma feliz coincidência, saiu em liberdade daquela cadeia, após cumprir um pena de 14 anos de prisão.

Todos os dias, a autarquia tem uma brigada de reclusos, que vem da cadeia em Torres Novas para trabalhar no Divisão de Obras do município, num protocolo de vários anos assinado entre a Câmara Municipal de Almeirim e o Ministério da Justiça.