Seniores do HC Os Tigres derrotados no regresso à competição

O regresso da equipa sénior do HC Os Tigres à competição não ocorreu da melhor forma. A equipa almeirinense foi derrotada pela formação do Santa Cita, com o resultado final a fixar-se em 3-5, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim

Os três golos da equipa de Almeirim foram marcados por Diogo Quina, Rui Alves e Ruben Marques.

O HC Tigres voltou este ano a ter uma equipa sénior depois de alguns anos afastada desta realidade. Os almeirinenses iniciaram um novo percurso no campeonato nacional da 3ª divisão e procuram relançar a equipa numa modalidade histórica na cidade de Almeirim.

Os Tigres jogam agora o próximo jogo no Pavilhão da Fisica B em Torres Vedras.