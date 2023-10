Sentir Ribatejo

O líder do PSD, Dr. Luís Montenegro esteve presente na cidade, no passado dia 21 de setembro, para uma visita à Adega Cooperativa de Almeirim, acompanhado pelos deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém e por militantes da região.

No programa “Sentir Portugal”, onde durante uma semana de cada mês irá também estar presente em todos os distritos de Portugal, a comitiva foi recebida pelo presidente da adega, Manuel Gabirra e colaboradores, que entre vários assuntos, falou sobre o estado atual do mercado e também nos levou a uma visita à área de produção, exposição e prova dos diversos vinhos que se produzem.

Seguidamente a deslocação à Quinta Pinhal da Torre, em Alpiarça, onde num contexto de empresa privada também da área vinícola, a comitiva participou na produção do vinho em direto para a televisão num momento de descontração.

Foram ouvidas as questões ligadas à exportação, as dificuldades económicas com que as empresas passam para sobreviver no contexto atual económico de um governo Socialista que, além de criar entraves, desconhece muitos dos problemas atuais da sociedade, nomeadamente como definir diretrizes mais diretas e objetivas para ajudar e não prejudicar as PME’s em Portugal. Entender e ouvir as dificuldades do país real e ouvir na primeira pessoa os empresários e as pessoas é um dos objetivos destas visitas do líder do PSD.

Agradecemos toda a simpatia e cordialidade com que fomos recebidos em ambos os espaços.

Carlos Oliveira – PSD Almeirim