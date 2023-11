Campanha ‘5 Val€ o Dobro’ regressa este Natal ao comércio local

A campanha ‘5 Val€ o Dobro’ está de volta ao comércio local durante o período festivo do Natal. A campanha tem um valor de 100 mil euros, num total de 10 mil vales de compras, sendo que cada residente no concelho de Almeirim tem direito até três vouchers.

A campanha promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, em parceria com a Movalmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim, visa incentivar e dinamizar o comércio local na época natalícia no concelho. A emissão de 10 mil vales de compras potencia um incremento no volume de negócios dos comerciantes locais de 100 mil euros.

“O ‘5 Val€ o Dobro’ teve um impacto muito grande no comércio nos últimos anos. Um impacto económico direto dado pela Câmara, porque para além desse apoio há o efeito de multiplicação, onde as pessoas acabam por usar os voucher’s e fazer outro tipo de compras”, referiu Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, aquando do anúncio da campanha no ano passado.

As inscrições para os comerciantes que pretendam aderir à campanha abriram no dia 7 de novembro, que devem contactar o email cincovaledobro@almeirim.org.

Os voucher’s vão ser disponibilizados à população a partir do dia 20 de novembro no Espaço do Cidadão/tesouraria da CMA e no Posto de Turismo junto à Arena d’Almeirim.