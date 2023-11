Fazendense e U. Almeirim vencem. Paço do Negros e Benfica do Ribatejo goleados

As equipas do concelho de Almeirim obtiveram resultados positivos e negativos na jornada desportiva do passado fim de semana. O Fazendense e União de Almeirim venceram os seus jogos, enquanto que Benfica do Ribatejo e Paço dos Negros foram derrotados.

O Fazendense recebeu o Mação e venceu por 4-2, com golos de Alex, Rony e Torres que bisou na partida. Com este resultado, a equipa de Fazendas de Almeirim soma já 21 pontos e é 4º classificado à 10ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª divisão.

O União de Almeirim que milita na 2ª divisão série B, venceu categoricamente o Riachense por 4-1, com dois golos de Duarte Ribeiro e outros dois de João Martins.

Na série A, o Benfica do Ribatejo perdeu por 5-0 na visita ao terreno do Marinhais e o Paço dos Negros foi derrotado por 0-3, em casa, pelo Porto Alto.