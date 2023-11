1º Encontro Moto-Natal promete animar ruas do concelho de Almeirim

O Movimento Palco, em parceira com a Mov Almeirim, está a organizar o 1º encontro Moto-Natal, no dia 17 de dezembro, em Almeirim.

A concentração dos participantes será na Rua Dionísio Saraiva em Almeirim, pelas 8h30, o início do passeio será às 9h00. Mais tarde, haverá um reforço no Parque das Merendas da Raposa e, pelas 13h30, está agendado o fim do passeio e a hora do almoço, no Mercadinho Encantado de Natal.

O passeio é de livre acesso. O almoço e a lembrança terá o custo de 5 rodas e as inscrições são feitas junto das associações do concelho ou pelo número de telemóvel: 934 485 991.