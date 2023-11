D. Francisco Mascarenhas homenageado com Prémio Carreira na Golegã

D. Francisco Mascarenhas, foi homenageado na Feira Nacional do Cavalo, na passada sexta-feira, dia 10 de novembro, onde recebeu o Prémio Carreira “Carlos Relvas”, por 78 anos de alternativa e 90 anos de Feira, no Largo do Arneiro, na Golegã.

O mais antigo cavaleiro de alternativa vivo nasceu em Lisboa, a 8 de Fevereiro de 1927. Apresentou-se na Monumental de Almeirim lidando um novilho, a pedido do público, com 10 anos de idade. Apresentou-se em Barcelona com 12 anos de idade, como cavaleiro amador, alternando com seu pai D.Alexandre de Mascarenhas. Das mãos do “Califa” de Alcácer João Branco Núncio, D Francisco de Mascarenhas recebe a alternativa no dia 29 de Agosto de 1945, na Praça de Toiros do Campo Pequeno.

A fidalga Família Mascarenhas é, sem dúvida, a mais antiga e toureira família de Almeirim. D. Alexandre, D. João, um verdadeiro sábio nos ensinamentos e, mais tarde D. Francisco de Mascarenhas.

“O ‘Menino Toureiro’ que muito tem dado da sua vida e sabedoria à nossa Festa”, disse João Ribeiro Telles em 2012.

E, atualmente, o mais velho cavaleiro tauromáquico, vivo, na atualidade e foi objeto e uma ilustre homenagem na Feira Nacional do Cavalo 2023, na Golegã.