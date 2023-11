A importância da Rotary Foundation no combate à Poliomielite e às Pandemias

A proximidade da data do Dia Mundial de Combate à Pólio (24 de Outubro) torna ainda mais importante a referência a uma das missões primárias da Rotary Foundation que, nunca é demais repeti-lo, é a de ajudar a promover a compreensão, a boa vontade e a paz, melhorando a saúde, oferecendo educação de qualidade, melhorando o meio ambiente e aliviando a pobreza. É assim que as campanhas para a saúde têm sido prioritárias e, só nos últimos anos, foram aplicados quase 40 milhões de dólares na prevenção e tratamento de doenças, ajudando 400 milhões de pessoas que não tinham acesso a assistência médica mínima.

Nas iniciativas apoiadas pela Rotary Foundation, onde se conjugam esforços de profissionais de saúde e de governos, incluem-se clínicas itinerantes e centros de formação para comunidades afectadas por surtos e carecidas de recursos médicos. Nelas procuram conter-se enfermidades diversas, como a malária, sida, esclerose múltipla, diabetes, pólio e muitas outras doenças.

Quando em 1979, clubes rotários, em concertação com as autoridades filipinas e o apoio da Rotary Foundation, decidiram ministrar a vacina anti pólio a mais de seis milhões de crianças naquela região da Ásia, abriram caminho para o que mais tarde seria a campanha Pólio Plus e depois a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio e o sucesso do projecto fez da erradicação da pólio uma prioridade para o movimento rotário.

Com a campanha Pólio Plus, lançou-se em 1985 o primeiro esforço coordenado do sector privado no apoio à saúde pública e em 1988 o Rotary International e a Organização Mundial da Saúde lançam a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio numa altura em que se registavam 350.000 casos anuais distribuídos por 125 países.

Graças à dedicação e trabalho de Rotary e dos nossos parceiros, mais de 2,5 mil milhões de crianças receberam a vacina oral, trabalho grandemente facilitado pela vacina oral desenvolvida pelo Dr. Albert Sabin e por este ter abdicado de quaisquer royalties sobre a sua descoberta, o que permitiu reduzir para uns meros 60 cêntimos o custo de cada dose daquela vacina.

A persistência dos esforços levou a que em 1994 a Comissão Internacional para a Certificação da Poliomielite tivesse anunciado a eliminação da doença nas Américas e em 1995, equipas de voluntários imunizaram 165 milhões de crianças na China e na Índia numa semana, no mesmo ano em que Rotary lança o programa Parceiros Pólio Plus, reforçando o apoio aos países ainda afetados pela paralisia infantil.

Na viragem do século, a zona do Pacífico Ocidental, que abrange da Austrália à China, é declarada livre da paralisia infantil, período em que se atinge um recorde de 550 milhões de crianças – quase 1/10 da população mundial – vacinadas contra a pólio. Em 2003 o total contribuído pelo Rotary ultrapassa os 500 milhões de dólares´, mas a paralisia infantil continua endémica em 6 países: Afeganistão, Egipto, Índia, Níger, Nigéria e Paquistão.

Durante a maior campanha de vacinação sincronizada até 2004, foram vacinadas 80 milhões de crianças em 23 países do continente africano e em 2006 cai para quatro o número de países onde a pólio se mantém endémica: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão.

Com a adesão da Fundação Bill e Melinda Gates à Iniciativa Global de Erradicação da Pólio atingem-se em 2009, os 555 milhões de dólares de donativos. Estimulado por este resultado o Rotary lança em 2011 uma campanha recheada de celebridades e personalidades públicas sob o mote “Falta Só Isto”, arrecadando contribuições que ultrapassaram os mil milhões de dólares que contribuíram para que no ano seguinte a Índia fosse declarada livre da pólio.

Concretizada a erradicação do vírus no subcontinente indiano, a Organização Mundial da Saúde certifica o Sudeste Asiático como livre da pólio em 2014 e o continente africano em 2020, o que se traduz numa redução de casos de infeção superior a 99% desde 1988 e na sua circunscrição ao Afeganistão e Paquistão.

Seguramente menos conhecido que todo este historial de sucesso é o facto de Rotary ter disponibilizado a sua experiência e a sua infraestrutura de combate à pólio nas campanhas de vacinação para a prevenção da COVID-19; assim, especialistas da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, apoiaram a resposta à COVID-19 em 13 países em todo o mundo, onde os rotários apoiam as equipas que trabalharam para mitigar e responder à pandemia.

A renovada necessidade de prevenir doenças requer o mesmo empenho e trabalho em equipa demonstrado pelo Rotary no combate à pólio, reunindo recursos e talentos em processos tão complexos como o da vacinação das populações.

Rotary Club de Almeirim