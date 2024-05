Operação “Moto”- Balanço

A Guarda Nacional Republicana realizou, entre os dias 24 e 28 de abril, uma operação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, nas vias rodoviárias da sua área de responsabilidade, com especial atenção para a circulação de veículos a motor de duas rodas, com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária grave, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias.

O patrulhamento foi orientado para as vias com maior intensidade de tráfego, com particular incidência para os troços mais propensos à ocorrência de acidentes e períodos mais críticos. Foram intensificadas as ações de patrulhamento e fiscalização rodoviária, nos períodos e locais de concentração de condutores de veículos de duas rodas a motor, e nos principais eixos rodoviários nacionais, em especial nos acessos à fronteira com Espanha, pois decorreu, entre 26 e 28 de abril, o “Moto GP Jerez 2024”, em Jerez de la Frontera, Cádiz, Espanha, o que contribuiu para um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas.

Durante a operação foram fiscalizados 3 958 condutores, detidas 10 pessoas, quatro por condução em estado de embriaguez e seis por falta de habilitação legal para conduzir, e detetadas 161 infrações, destacando-se: