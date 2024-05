Prémio Inova+ tem 45 mil euros para distinguir projetos de inovação

Estão abertas candidaturas ao Prémio INOVA+ 2024. A iniciativa destina-se a produtos, serviços, soluções e/ou tecnologias diferenciadores e em áreas emergentes, capazes de dar resposta às principais prioridades europeias. Nesta segunda edição são premiados projetos em três categorias: Inovação Científica, Inovação Empresarial e Inovação para Cidades Criativas.

Em cada categoria, o primeiro classificado receberá um prémio pecuniário de 5 mil euros, enquanto o segundo e o terceiro terão acesso a serviços de consultoria especializada no valor de 2,5 mil euros.

Ao Prémio INOVA+ de Inovação Científica podem candidatar-se investigadores de qualquer grau, desde que oficialmente integrados em Laboratórios ou Grupos de Investigação. Esta categoria vai distinguir projetos com aplicação e impacto na indústria e/ou na sociedade, capazes de dar resposta às principais prioridades europeias: sustentabilidade e transformação digital, e subtópicos associados.

Ao Prémio INOVA+ de Inovação Empresarial podem candidatar-se empresas portuguesas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica com atividades de I&D e inovação. Esta categoria vai distinguir projetos de I&D e Inovação, com elevado potencial de mercado e capacidade de scale-up internacional.

Por último, ao Prémio INOVA+ de Inovação para Cidades Criativas podem candidatar-se entidades e/ou empresas públicas e organizações sem fins lucrativos, com projetos enquadráveis nesta temática. Esta categoria vai distinguir soluções que respondam a desafios societais com impacto nos territórios, e se enquadrem no conceito S+T+ARTS (com uma dimensão artística tangível integrada com uma dimensão tecnológica e/ou científica). A categoria Inovação para Cidades Criativas terá um período adicional de avaliação, durante o qual seis finalistas selecionados pelo júri estarão sujeitos a votação pública para decisão dos três premiados. Em outubro serão divulgados os vencedores de todas as categorias. As candidaturas estão abertas e decorrem até 21 de junho.