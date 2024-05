Exposição dos 100 anos da AFS começa em Abrantes mas passa por Almeirim

A Associação de Futebol de Santarém está a comemorar 100 anos de existência. Um século de vida, é uma longa jornada com muitas vidas para contar. E é isso, precisamente, que os 35 Painéis que integram a exposição itinerante da AFS nos relatam. Desde o seu começo, a 19 de novembro de 1924, até ao retrato atual da Associação, em 2024.

A Exposição dos 100 anos da AFS vai percorrer os 21 concelhos do distrito de Santarém, e a itinerância vai começar por Abrantes, com inauguração marcada para as 18h30 da próxima segunda-feira, dia 6 de maio, nas instalações da Cidade Desportiva. Nas semanas seguintes, do mês de maio, a mostra irá estar patente nos concelhos de Mação e do Sardoal.

Esta exposição da centenária Associação de Futebol de Santarém regista, nos seus 35 painéis, várias gerações de atletas, de árbitros e dirigentes associativos, alguns deles com nomes gravados a letras de ouro nos anais da Associação. Bastará dizer que nestes 100 anos a AFS soma um total de perto de 300 clubes filiados, tantos deles infelizmente já extintos ou desativados, assim como a linhagem de 30 Presidentes nas sucessivas Direções da AFS.

Muitas coisas mudaram ao longo de um século, também no futebol: regras, organização, equipamentos, tecnologia, até modalidades se acrescentaram; mas a Associação de Futebol de Santarém conseguiu sempre vencer as adversidades e crescer sustentadamente. Atualmente, contabiliza 78 clubes no ativo e mais de 9.600 atletas inscritos, o que faz da AFS uma das mais relevantes Associações da Federação Portuguesa de Futebol.