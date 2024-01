Unidade Local de Saúde da Lezíria com 27 novos médicos internos

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu as boas-vindas, esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, aos jovens médicos que vão iniciar o seu internato no Hospital Distrital de Santarém (HDS) e em unidades de cuidados de saúde primários que integram a recém-criada ULS.

No total, a ULS Lezíria recebeu 27 médicos internos, dos quais 15 de Formação Geral, seis de Medicina Geral e Familiar, e seis de formação específica nas áreas de Cirurgia Geral (dois), Pediatria (dois), Ortopedia (um), e Ginecologia e Obstetrícia (um).

Ao intervir na abertura da cerimónia de acolhimento, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, deu as boas-vindas aos médicos internos que vão integrar a equipa da ULS Lezíria, tendo salientado que os jovens médicos agora acolhidos “ficarão na história” da Unidade, uma vez que são os primeiros internos da nova estrutura que entrou em funcionamento no passado dia 1 de janeiro.

Ana Infante salientou também que a ULS Lezíria pretende essencialmente “privilegiar a integração de cuidados fomentando cada vez mais cuidados de proximidade, a prevenção na saúde, o tratamento dos doentes crónicos recorrendo a tecnologias digitais (por exemplo, a telemonitorização e a teleconsulta), assim como promover sinergias entre o Hospital e as unidades de cuidados de saúde primários, acrescentando “agora trabalhamos todos para a mesma instituição”.

A cerimónia de acolhimento dos novos internos contou também com as intervenções de Hugo Sousa, diretor executivo do ACES Lezíria, que fez uma breve caracterização da ULS Lezíria; de Rita Paulos, diretora do Internato Médico do HDS, a quem coube a condução da cerimónia; de Cristina Nobre, diretora do Internato Médico do ACES Lezíria; de João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém; de Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), da Câmara Municipal de Almeirim e do Conselho Consultivo do HDS; de João Ferreira, coordenador da USF Côrtes d’Almeirim; e de José Durão, presidente da Comissão Nacional do Médico Interno (CNMI) da Ordem dos Médicos.

Seguiu-se a transmissão em direto de um excerto da cerimónia oficial de receção aos médicos internos, que teve lugar na ULS Coimbra, em particular das intervenções de Alexandre Lourenço, presidente do Conselho de Administração da ULS Coimbra, Victor Herdeiro, presidente do Conselho Diretivo da ACSS, João Carlos Ribeiro, presidente da Comissão Nacional do Internato Médico do Ministério da Saúde, de Francisco Goiana da Silva, da Direção Executiva do SNS, de Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, e de Manuel Pizarro, ministro da Saúde.

De destacar também a realização de uma sessão que contou com as intervenções da diretora do Internato Médico do HDS, a médica Rita Paulos, e de Cristina Esteves, adjunta da diretora clínica, na qual os internos de formação específica foram apresentados aos respetivos diretores dos serviços que irão integrar.

O evento anual de receção aos internos irá prolongar-se até esta sexta-feira, 5 de janeiro, com a realização de diversas sessões dirigidas aos novos médicos.