Relvado sintético no estádio D. Manuel de Mello cada vez mais próximo da realidade

As obras no estádio D. Manuel de Mello, a casa do União de Almeirim, entraram numa nova fase com a colocação do terreno que servirá de base ao novo relvado sintético.

Após a saída da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube, o relvado natural que servia para a prática futebolística foi-se degradando devido a uma avaria no sistema de rega. Foi então decidido pelo clube, a colocação de um relvado sintético, com apoio de verbas do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e do Município de Almeirim.

Numa primeira fase, iniciada em meados de 2023, foram realizados trabalhos de canalização e sistema de rega, assim como a retirada do anterior relvado, nivelamento do piso e arranjos na parte contígua ao novo relvado.

Na segunda fase, que se iniciou esta semana, está a ser preparada a base do relvado sintético, que será colocado assim que terminar este processo.

A mudança do relvado natural para um sintético, vai permitir uma maior utilização da infraestrutura, que o clube volte a jogar na sua casa e libertar tempos de utilização no estádio municipal de Almeirim, onde as equipas do clube jogam e treinam.

Tanto o clube, como a autarquia, esperam que as obras terminem em breve e que já na próxima época este relvado já esteja a ser usado a 100 por cento.