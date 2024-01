10 escolas de Almeirim participam na 13ª edição dos “Heróis da Fruta”

Arranca esta quinta-feira, 4 de janeiro, a a 13ª edição da maior iniciativa gratuita de educação para a alimentação saudável em Portugal “Heróis da Fruta” promovida pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI). Aumentar o consumo diário de frutas e legumes é a principal meta deste projeto que, este ano letivo, é implementado em 3.522 turmas de 1.105 estabelecimentos de ensino de todos os distritos e regiões do país, incluindo Açores e Madeira.

Nesta 13ª dição estão inscritas 10 estabelecimentos de ensino do concelho de Almeirim, sendo eles o Centro de Estudos Sementes do Saber, EB Charcos, EB/JI Benfica do Ribatejo, EB1 Moinho de Vento, EB de Fazendas de Almeirim nº1 (Centro Escolar), EB Canto do Jardim, JI nº3 Almeirim, JI Raposa, EB Cortiçóis e EB Paço dos Negros.

A nível nacional, 75 por cento do total de estabelecimentos de ensino inscritos são escolas públicas e 47,5 por cento das turmas estão a participar no projeto Heróis da Fruta pela primeira vez.

Mário Silva, presidente da APCOI afirma que “na última edição, o projeto Heróis da Fruta garantiu a ingestão de pelo menos 1 milhão de porções de fruta e conseguiu diminuir a ingestão de alimentos menos saudáveis nos lanches escolares em 55%. Um sucesso que só é possível alcançar graças ao envolvimento de todos os parceiros que apoiam esta iniciativa. A 13ª edição do projeto escolar “Heróis da Fruta” volta a contar com o apoio principal da ALDI. “Para que nenhuma escola interessada fique de fora desta edição, decidimos prolongar o período de inscrições no site www.heroisdafruta.com até 15 de janeiro de 2024″, conclui Mário Silva.