Fazendense perde e não aproveita deslizes

O Fazendense perdeu, em casa, e não aproveitou o empate de Fátima, Abrantes e Ferreira do Zêzere para se encostar ao trio da frente. A equipa de José Miguel perdeu, em casa, diante do Torres Novas por 3-2. O Fazendense mantêm a 4°posição a oito pontos do líder Ferreira do Zêzere.

Na segunda divisão distrital, o Paço dos Negros continua na sua melhor fase do campeonato. A equipa do concelho recebeu a Glória do Ribatejo e venceu por 2-0. Um autogolo e o golo habitual do goleador da equipa pacense, Nuno Ramos.

O Benfica do Ribatejo voltou a perder, desta vez por 6-0 em Pontével. O U.Almeirim folgou nesta ronda.