Clubes do concelho reconhecidos pela Federação e Associação

Foram 43 as entidades distinguidas e que receberam os diplomas de certificação relativos ao processo que decorreu na época 2022/23. Do concelho de Almeirim foram distinguidos o Fazendense, U. Almeirim, Footkart (duas estrelas cada) e FutAlmeirim (Centro Básico Formação Futsal).

A cerimónia realizou-se esta sexta-feira, 5 de janeiro, no Estúdio Alfa – Hotel dos Cavaleiros, em Torres Novas, e contou com a presença do presidente da FPF, Fernando Gomes, do diretor da FPF, Júlio Vieira, do presidente da AF Santarém, Francisco Jerónimo, e do presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira.

Ao dirigir-se à plateia, repleta de dirigentes desportivos e autarcas, Fernando Gomes, fez questão de elogiar a AF Santarém pelo seu envolvimento no processo de certificação e todo o trabalho desenvolvido pelos dirigentes dos clubes.



“A todos, os meus parabéns. Este é um trabalho diário. Um trabalho que muita vezes não se vê, mas que é fundamental para melhorar a nossa formação desportiva”, destacou Pedro Ribeiro, Presidente da autarquia almeirinenses.