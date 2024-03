Capotamento de trator provoca um ferido grave na Circular Urbana de Almeirim

Um homem, com cerca de 70 anos, ficou ferido com gravidade na sequência do capotamento do trator em que seguia, na Avenida José Sousa Gomes (Circular Urbana), em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o trator seguia no sentido norte/sul da circular, quando, por motivos ainda por apurar, entrou em despiste, capotando de seguida. O condutor e único ocupante da viatura terá sofrido um traumatismo craniano e várias escoriações no corpo. A vítima foi estabilizada no local e transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

Nas operações de socorro no local, cujo alerta foi dado pelas 18h19, estiveram seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e GNR, apoiados por duas viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.