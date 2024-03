Santarém será o palco do Prémio Nacional de Enoturismo 2024

A Associação Portuguesa de Enoturismo (APENO) organiza, uma vez mais, o maior e mais importante evento dedicado às melhores empresas e profissionais do setor. No Prémio Nacional de Enoturismo, que este ano se realiza em Santarém, votam mais de 250 personalidades e organismos oficiais ligados ao mundo do Vinho e do Turismo.

O Prémio Nacional do Enoturismo APENO/Ageas Seguros (2024) vai realizar-se no dia 24 de maio, a partir das 18h00, na Quinta dos Anjos, em Santarém. Tal como o próprio nome indica, tem como main sponsor a conhecida seguradora, e conta ainda com o patrocínio da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo; da Câmara Municipal de Santarém; da Rede das Cidades do Vinho; e ainda de reconhecidas empresas como o Grupo Amorim, Schott Zwiesel; Alug’Aqui, Gifts4Wine, Biosphere, Abreu Advogados e YonWine. Por último, conta ainda com o apoio institucional do Instituto da Vinha e do Vinho e terá como media partner a revista EXAME.

“A primeira edição do prémio em 2022 realizou-se em Lisboa, mas um dos objetivos da APENO é descentralizar sempre que possível, para gerar fluxo de pessoas e dar a conhecer o potencial das nossas regiões nacionais. Por isso, no segundo ano realizou-se no Alentejo, no Redondo; e agora é com grande alegria que fazemos o evento no Ribatejo, em Santarém”, afirmou a Presidente da APENO, Maria João de Almeida.

“Tal como sucedeu o ano passado, a nossa festa terá muitas novidades e surpresas fora do comum, será um evento fora da caixa, onde os profissionais da área e restantes convidados, independentemente de levarem um prémio para casa, terão a possibilidade de conviver, de se surpreenderem e de se divertirem”, remata.

A Ageas Seguros, que desde a primeira edição apoia a gala do prémio, reafirma assim o seu entusiasmo pelo setor, afirmando-se cada vez mais como a seguradora das empresas do Enoturismo: “É, de facto, relevante para a Ageas Seguros fazer parte deste projeto desde a primeira edição. Apoiar o que melhor se faz no Enoturismo em Portugal é uma honra para nós, aliado ao facto de estarmos a contribuir para que seja um setor protegido, seguro, sustentável e inclusivo. Reforço a importância da aposta na proteção das empresas, através da disponibilização, sem custos, do serviço de Prevenção e Análise de Risco (PAR) que permite avaliar os riscos das empresas, atuando na sua prevenção”, afirma Hugo Julião, Responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal.

Localizada a cinco quilómetros do centro histórico de Santarém, a Quinta dos Anjos foi a propriedade escolhida para se realizar o Prémio Nacional de Enoturismo. A quinta não é produtora de vinho, mas é um turismo rural tradicionalmente ribatejano, inserido nos seus 130 hectares, dos quais 50 estão cobertos de matas de pinheiros e sobreiros, oferecendo aos visitantes uma paisagem ímpar. Nos seus terrenos, possui ainda uma capela, a Ermida de Nossa Senhora dos Anjos, do século XIII, com licença de culto, o que permite a celebração de casamentos católicos. As casas e a capela estão integradas numa área cercada por árvores centenárias.

“É com imensa satisfação que recebemos neste município um prémio de grande importância, reconhecendo as empresas líderes no setor do Enoturismo, uma indústria que tem ganhado destaque tanto a nível nacional quanto internacional. Estamos confiantes de que todos apreciarão explorar a nossa região e degustar a melhor enogastronomia desta que é a Capital Nacional da Gastronomia e Cidade do Vinho 2024”, afirma Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém que, juntamente com Almeirim, Alpiarça e Cartaxo, foram eleitas Cidade do Vinho 2024.

Já a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que pelo segundo ano consecutivo se junta à APENO neste evento, revela-se igualmente satisfeita por mais uma vez poder chamar a atenção para o seu território: “O Enoturismo está a ganhar uma maior robustez no Ribatejo, com novos projetos e uma dinâmica que se sente nas adegas e produtores, aliada à grande qualidade dos vinhos do Tejo. Foi também por isso que, desde a primeira hora, instámos a APENO a trazer a edição de 2024 do Prémio Nacional de Enoturismo para o Ribatejo, que este ano é também Cidade do Vinho no nosso país», diz José Santos, Presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo. Sendo a região do Ribatejo uma zona produtora de vinhos de reconhecida qualidade, a CVR Tejo abraçou também a iniciativa com grande entusiasmo, tendo a seu cargo a responsabilidade do welcome drink, que irá ser servido antes da gala na Quinta dos Anjos.

“Um dos objetivos prioritários definidos pela região de vinhos do Tejo é o de trabalhar conjuntamente com a rota dos vinhos do Tejo e os nossos produtores, no sentido de incrementar o Enoturismo no Ribatejo. Este evento será um momento excelente para promover os nossos vinhos e dar a conhecer o trabalho feito a nível do Enoturismo. Estamos muito felizes com esta parceria e prontos para receber os convidados do prémio de braços abertos”, afirma o presidente da Comissão Vitivinícola do Tejo, Luís de Castro.

Quinze categorias premiadas

O Prémio Nacional de Enoturismo APENO / Ageas Seguros 2024 vai, assim, premiar os negócios/projetos portugueses que se distinguiram como casos de sucesso, enquadrados nas seguintes quinze categorias: Melhor Enoturismo de Portugal; Melhor Profissional; Melhor Estadia; Melhor Restaurante; Melhor Chef de Cozinha; Melhor Sommelier; Melhor Sala de Provas; Melhor Empresa Turística; Melhor Projeto Inclusivo; Melhor Projeto Sustentável; Melhor Loja; Melhor Arte e Cultura; Melhor Inovação e Cultura; Melhor Hospitalidade e Melhor Enoturismo Urbano.

A votação é realizada on-line e irá decorrer entre os dias 1 a 19 de maio, através de uma plataforma digital, idealizada especialmente para o efeito, bastando a cada jurado votar em cada uma das categorias existentes.

Do painel de mais de 250 jurados fazem parte reconhecidos jornalistas do vinho e do turismo, organismos oficiais do vinho e do turismo (Comissões Vitivinícolas Regionais e Entidades Regionais de Turismo), chefs de cozinha e sommeliers, e até mesmo os associados da APENO (organismos oficiais votarão em diferentes regiões da sua, e profissionais do setor e associados em pessoas e projetos alheios). Os nomeados e os vencedores serão divulgados durante o evento, em Santarém.

Recorde-se que a APENO nasceu em Fevereiro de 2021, com o objetivo de organizar e apoiar a dinamização do Enoturismo, um setor sem definição oficial, sem legislação e sem números; e que desde a sua constituição tem trabalhado para alertar o Governo para esta necessidade. Do seu já vasto leque de associados fazem parte algumas das maiores empresas produtoras de vinho (que representam já mais de 80% da produção vitivinícola nacional), agências de viagens e de animação turística, hotéis e restaurantes vínicos.