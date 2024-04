Memórias da Guerra Colonial na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval

O Rotary Club de Almeirim promove no próximo dia 5 de abril, pelas 21h00, no auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, a palestra Memórias da Guerra Colonial proferida por Álvaro Joaquim Ribeiro – Furriel Miliciano, no teatro de operações de Moçambique entre 1969 e 1971. A entrada é livre.

No mês em que se assinala o cinquentenário do 25 de Abril, o Rotary Club de Almeirim não podia deixar de lançar o repto e convidar a comunidade a uma ampla reflexão sobre as Memórias da Guerra Colonial.

Sabendo-se que entre 1961 e 1974 foram mobilizados para as ex-colónias mais de um milhão de militares, que aqueles 13 anos de guerra colonial – na Guiné – Bissau, Angola e Moçambique – provocaram cerca de 15 mil deficientes e, que além das feridas físicas, há ainda 50 mil ex-combatentes a sofrer de stress pós-traumático, muitos dos quais vivem ainda numa guerra que os acompanha para a vida e influencia familiares e amigos, o Rotary Club de Almeirim não pode deixar de trazer à praça pública esta temática, contrariando o silenciamento sobre a Guerra Colonial e o seu impacto na atual sociedade.

Um silenciamento parcialmente explicado por razões que têm a ver com as particularidades do regime que impôs a guerra e do processo de democratização que se lhe seguiu, apoiado numa autorrepresentação benevolente da experiência ultramarina portuguesa, que muito contribuirá para disfarçar o facto de Portugal partilhar com muitos outros ex-impérios coloniais europeus uma descolonização por cumprir.