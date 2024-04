IVV entregue a privados

A Câmara Municipal de Almeirim vai entregar a concessão do remodelado Imóvel de Valências Variadas (IVV) a um privado pelo prazo de 50 anos.

O acordo está fechado, vai ser anunciado na reunião de câmara desta segunda-feira e deve ser anunciado num video nas redes sociais de Pedro Ribeiro.

O nome do parceiro está a ser mantido em segredo mas O ALMEIRINENSE sabe que pode ser Roberta Medina, a organizadora do Rock in Rio.



O primeiro grande evento será no final de dezembro com uma grandiosa passagem de ano e um festival que vai decorrer de 27 dezembro a 2 janeiro de 2025.



A autarquia terá garantido que a empresária paga no imediato vinte e cinco milhões de euros e assumiu ainda a intenção de suportar os custos dos últimos troços da circular urbana, de modo a retirar também na zona do IVV, as viaturas pesadas.



O IVV terá um auditório com 550 lugares e duas salas de mil metros quadrados divididos em dois espaços independentes.