Câmara de Almeirim volta a apoiar aquisição de bicicletas

O projeto “Almeirim on Bike” está de regresso ao concelho de Almeirim. A autarquia volta a apoiar em 50 por cento, a compra de mais de 200 bicicletas, a partir de amanhã, dia 2 de abril. O objetivo deste projeto é fomentar a utilização da bicicleta enquanto meio de transporte, no concelho de Almeirim.

Para o efeito, a Câmara vai apoiar a compra e aquisição de bicicletas através de apoios sociais. Na prática, a autarquia paga até 190 euros, velocípedes com valor até 380 euros. Os interessados podem adquirir as bicicletas na Ribabike, Roxo Lda., em Almeirim, e XBikes em Fazendas de Almeirim.

“Com esta medida pretende-se não só fomentar soluções de mobilidade ativa, que permitam reduzir a dependência do automóvel em uso individual, promovendo o desenvolvimento de padrões de mobilidade mais sustentável, mas também a melhoria da qualidade do ar, contribuindo para a neutralidade carbónica, para a redução de ruído e do tráfego, melhorando assim a qualidade de vida e a saúde dos cidadãos, fomentando também atividades de lazer e os momentos ao ar livre”, refere Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

“Sendo este um concelho onde a bicicleta teve um papel fundamental na deslocação das pessoas, pretende o Município revitalizar o seu uso, fomentando a utilização da bicicleta, para as diversas faixas etárias, quer como forma de desporto e lazer, quer como meio de deslocação/transporte no concelho de Almeirim, incentivando os jovens estudantes do concelho a utilizar a mesma nas deslocações de e para a escola”, conclui o autarca.

A medida da autarquia representa um investimento de cerca de 40 mil euros e é mais incentivo à transição energética cada vez mais importante do ponto de vista ambiental e económico.