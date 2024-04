Melhores pilotos do mundo de Rally TT passam na Raposa (c/fotos)

O BP Ultimate Rally Raid Portugal passou pela freguesia da Raposa, concelho de Almeirim, esta sexta-feira, dia 5 de abril, com os melhores pilotos do mundo da modalidade a marcar presença nesta competição de autos e motos.

De 2 a 7 de abril, a prova, organizada pelo ACP – Automóvel Club de Portugal e integrada pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Rally Raid, ocupa o terceiro lugar do calendário de 2024, sendo a única etapa disputada em território europeu, nomeadamente em Portugal e Espanha.

Os pilotos competem nesta sexta-feira, dia 5 de abril, a 3ª etapa do BP Ultimate Rally Raid Portugal, que iniciou no vasto areal do Litoral Alentejano, passou pelos estradões de bom piso em pleno Ribatejo, terminando nos caminhos mais pedregosos da Extremadura espanhola.