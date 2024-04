A Junta de Freguesia de Almeirim decidiu alterar o horário dos funerais a partir do dia 15 de abril, no Cemitério de Almeirim

Segundo a Junta de Freguesia, no horário de Verão, os funerais realizam-se entre as 9h00 e as 11h30 e 14h00 e as 16h30. No horário de Inverno, os funerais realizam-se entre as 9h00 e as 11h30 e 14h00 e as 15h30.

Os horários do Crematório mantém-se inalterados, sendo que funciona entre as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h00.