Canoagem: Mais Lezíria organiza viagens no Tejo

Este ano, o MAIS Lezíria volta a dar destaque à Canoagem, com cinco atividades no total. Quatro etapas decorrem no rio Tejo, num percurso que vai desde a Golegã até Azambuja. A quinta etapa tem lugar em Coruche, com uma atividade de canoagem noturna no rio Sorraia.

Aventure-se nesta viagem em canoa pela Lezíria do Tejo! A primeira etapa de Canoagem realiza-se no dia 28 de abril, entre a Quinta da Cardiga (Golegã) e o Patacão (Alpiarça), com entrada na água às 9h30, num percurso de dificuldade média, com 21 quilómetros.

As inscrições são gratuitas e limitadas a 100 participantes. Inscreva-se em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBj6nEZhWDqzs9LI-bKac9HI8_q-j6Ws0Sw9FE2C0WoLa1sA/viewform.

Consulte abaixo as datas das etapas da “CANOAGEM MAIS LEZÍRIA”:

– Etapa 1 | Dia 28 de abril | 9h30 | Quinta da Cardiga (Golegã) – Patacão (Alpiarça) | Dificuldade média

– Etapa 2 | Dia 26 de maio | 9h30 | Patacão (Alpiarça) – Ribeira de Santarém | Dificuldade média

– Etapa 3 | Dia 17 de junho | 9h30 | Ribeira de Santarém – Escaroupim (Salvaterra de Magos) | Dificuldade média

– Etapa 4 | Dia 01 de julho | 9h30 | Valada (Cartaxo) – Palácio das Obras Novas (Azambuja) | Dificuldade alta

– Etapa 5 | Dia 05 de julho | 21h00 | Canoagem Noturna no Rio Sorraia (Coruche) | Dificuldade média

De lembrar que o MAIS Lezíria é um projeto conjunto da CIMLT e dos seus onze Municípios associados – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – e tem como principal objetivo promover a vida saudável na população da Lezíria do Tejo, incentivando a participação de todos, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência.