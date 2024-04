FIFCA: 12 comitivas e seis municípios

O FIFCA arranca para mais uma edição com 12 comitivas distribuídas por seis câmaras parceiras do evento. O processo de certificação continua e aumenta a responsabilidade, explica Ricardo Casebre. O organizador explica ao nosso jornal como está a ser organizar a oitava edição.

Quais as expectativas para esta edição?

As expectativas para a 8ª Edição do FIFCA 2024, são sempre elevadas, a equipa de voluntários não gratificados, que compõem o Secretariado de Coordenação deste evento, encara esta edição como mais um desafio.

Quantos e quais os grupos confirmados?

Estão confirmadas 12 comitivas, Em Almeirim: Polónia – França – India; Alpiarça: Paraguai; Benavente: Brasil – Moçambique; Chamusca: Espanha – México; Coruche: Argentina – Eslováquia e Salvaterra Magos: Grécia – Turquia

Tal como nos outros anos, vão ficar no concelho e fora dele?

As comitivas vão ficar descentralizadas pelos seis Municípios parceiros. A necessidade de fazer crescer o Evento, não se prende apenas e só por querer fazer crescer, mas pela necessidade do evento crescer em apoios descentralizados e garantir a sua realização e sustentabilidade.

Que municípios são parceiros?

Anfitrião Município de Almeirim, Município de Alpiarça, Município de Benavente, Município, Município da Chamusca, Município de Coruche e Município de Salvaterra de Magos (Granho).

Estão mais ou menos municípios do que pretendiam?

Estão menos dois do que aqueles que pretendíamos para 2024. Para 2025 juntam-se a estes o Município de Tomar e Município do Cartaxo.

Quais as maiores dificuldades na preparação do evento este ano?

As maiores dificuldades são transversais ao reduzido apoio financeiro, na carência de transportes e logística em geral.

Mesmo nos apoios financeiros e nos voluntários foi fácil?

Esta será sempre a maior lacuna deste evento, num ano que o apoio financeiro ao evento foi reduzido, pelo facto de passar a ser de periodicidade anual, precisamente no ano que o Festival cresce em número de comitivas bem como em número de Municípios Parceiros, nunca será fácil. Vamos, como sempre, tentar fazer o melhor possível, sabendo que a nossa realidade de organização, sem um forte sponsor não poderá crescer para a qualidade que desejamos para este evento. Continuamos muito longe do melhor que se faz por este Mundo fora… Temos Festivais CIOFF em Portugal mais a Norte de Portugal, cujo orçamento ultrapassa os 250 mil euros, algo impensável para a nossa realidade, neste momento. Também a nível de Voluntários não é fácil a adesão, porque o Festival se realiza num período de aulas e frequências e muitos que gostariam de participar não conseguem desdobrar-se, lançamos o desafio a quem queira participar que ainda o pode fazer basta inscrever-se nos perfis do FIFCA nas redes sociais.

O processo de certificação continua e isso aumenta a exigência?

Após a primeira avaliação positiva do FIFCA 2023, claramente aumenta a exigência, com todas as condicionantes financeiras e logísticas que encontramos, vamos pelo menos tentar fazer um bocadinho melhor.

Que partes do programa destaca?

Para além da abertura no dia 26 de Abril do FIFCA no Cine Teatro de Almeirim, pelas 21h30 estaria prevista para o novo Multiusos da Cidade, mas infelizmente não será possível. Teremos também o encerramento na Arena de Almeirim a 1 de Maio ao final da tarde, estando ainda o horário por confirmar devido a condições climatéricas que tentaremos antecipar, lembrando que, na anterior edição, tivemos uma Gala com imenso calor. Vamos ter a maior participação internacional do FIFCA, durante oito dias, de 24 abril a 1 de maio 2024, nos seis concelhos parceiros que recebem o FIFCA 2024. Destacamos, sem dúvida, os locais fora do palco, onde as comitivas Internacionais vão interagir com as populações locais, saindo dos palcos para visitarem as creches, agrupamento de escolas, lares, centros de dia, indo ao encontro do público que habitualmente não têm oportunidade de o fazer. Este é o compromisso social do FIFCA. No Dia 24 Abril vamos ter uma receção “FESTA DAS NAÇÕES” jantar oferecido pelo Municipio de Coruche e Rancho da Erra organizadores locais do FIFCA Coruche, a todas as comitivas Internacionais que vão participar no FIFCA , após as 22h será aberto ao público a Festa com Djs e convívio, no Salão da FICOR.

Os espetáculos são todos gratuitos?

Os espectáculos são todos gratuitos, no entanto, decidiu a Direção da Associação FIFCA a partir desta edição, colaborar socialmente no apoio a instituições locais que prestem com os seus serviços uma mais valia para a nossa sociedade: decidiu assim atribuir todas as verbas angariadas através de donativos nos dias das Galas que se realizem no Concelho de Almeirim, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Estando ainda em análise o formato de angariação, se apenas nas entradas das Galas através de latas por elementos do Corpo de Bombeiros, se ainda com a venda de Merchandising do FIFCA, será partilhada essa informação em cartaz próprio, para informar a população.