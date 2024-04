Márcio Sampaio soma mais um troféu na carreira

Márcio Sampaio, preparador físico da equipa técnica de Jorge Jesus, somou mais um título à sua carreira no futebol profissional. O Al-Hilal conquistou na passada quinta-feira, 11 de abril, a a Supertaça da Arábia Saudita de futebol, ao vencer o Al-Ittihad por 4-1.

Com esta conquista, a equipa de Jorge Jesus e Márcio Sampaio aumentou o seu recorde mundial de vitórias consecutivas para 34.

A equipa dos portugueses começou a vencer cedo, aos cinco minutos da partida, pelo brasileiro Malcom, mas o Al-Ittihad restabeceleu o empate aos 21 minutos, pelo avançado marroquino Aberrazak Hamdallah, na execução de um penálti, que concretizaria somente na recarga, depois de uma primeira defesa do guarda-redes marroquino Bono.

No entanto, a equipa de Jorge Jesus voltaria a marcar antes do intervalo, aos 44 minutos, por Salem Al Dawsari, com um remate de fora da área, na sequência de uma assistência do ponta de lança Saleh Al Shehri.

Na segunda parte, o Al Hilal resolveu a questão em definitivo nos últimos minutos, com mais dois golos, o primeiro por Malcom, que ‘bisou’, aos 89 minutos, após assistência do médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic, e o segundo, já em período de descontos, aos 90+6, por Nasser Al Dawsari, que tinha entrado um minuto antes a render Malcolm.

Com a conquista da Supertaça, o Al-Hilal somou a sua 34.ª vitória consecutiva, reforçando o recorde mundial de que já era detentor de maior número de vitórias, depois de ter ultrapassado as 27 do anterior recordista, a equipa galesa do The New Saints.

Márcio Sampaio já tinha vencido este troféu em 2018, aquando da sua primeira passagem pela Arábia Saudita.