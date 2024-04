Homem de 52 anos detido por violência doméstica contra a mãe de 87 anos

A GNR de Marinhais deteve um homem de 52 anos, por violência doméstica e extorsão, no dia 9 de abril, no concelho de Salvaterra de Magos.

Em comunicado, a GNR refere que no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram “que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vitima, sua mãe, de 87 anos”.

“No decorrer da investigação foi dado cumprimento a um mandado de detenção”, conclui na mesma nota.

O detido foi constituído arguido e presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de proibição de contato com a vitima.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: No Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt; Via telefónica, através do número de telefone 112; No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx; Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx; Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.