120 milhões de euros de fundos comunitários para a região da Lezíria

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) assinou um contrato para o Desenvolvimento e Coesão Territorial que prevê a aplicação de aproximadamente 120 milhões de euros na região, a realizar no âmbito do Portugal 2030.

“Esta contratualização foi o culminar do trabalho desenvolvido pela CIMLT, no âmbito da elaboração da estratégia de desenvolvimento da Lezíria para o período 2021-2027, na qual participaram os 11 municípios associados e vários agentes económicos e sociais da região”, refere a CIMLT em comunicado.

Na nota, a comunidade intermunicipal revela que este investimento vai ser canalizado para várias áreas, entre elas o ciclo urbano da água, com uma verba de 30 milhões de euros, a promoção do desenvolvimento social, económico e ambiental integrado e inclusivo, a cultura, o património natural, o turismo sustentável, parque escolar e a reabilitação urbana (41 milhões de euros) e a gestão de resíduos (14 milhões de euros).

Preveem-se também investimentos no apoio ao emprego e empreendedorismo (4,9 milhões de euros), na promoção do sucesso escolar (2,2 milhões de euros), na mobilidade urbana sustentável (5,2 milhões de euros) e numa série de outras áreas como as energias renováveis, a eficiência energética e a digitalização na administração local.

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), o Programa “Alentejo 2030” dispõe da maior verba já concedida às Comunidades Intermunicipais da região, com um total de 441 milhões de euros destinados aos Investimentos Territoriais Integrados (ITI).

Estes investimentos procuram responder à necessidade de combater os desequilíbrios regionais e potenciar as capacidades e recursos de todos os territórios à escala das NUTS III.

A cerimónia de assinatura dos Contratos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Alentejo 2030 ocorreu no dia 22 de março, na CCDR Alentejo, em Évora, com a presença da então ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e representantes das Comunidades Intermunicipais da região do Alentejo, incluindo a CIMLT.