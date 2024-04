FIFCA arranca em Coruche com mais de uma dezena de comitivas internacionais

O Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes (FIFCA) está de volta ao Ribatejo de 24 de abril a 1 de maio, em especial a Coruche, onde se inicia com a Festa das Nações “O Mundo Aqui Tão Perto – União dos Povos”.

A receção aos grupos acontece na noite de 24 de abril no Pavilhão Multiusos de Coruche. Organizada pela associação FIFCA Portugal em parceria com o Município de Coruche e com o Rancho Folclórico de Vila Nova da Erra, a festa congrega as 12 comitivas internacionais e promete muita animação com convidados, folclore, música e dança, nesta que é a edição mais internacionalmente participada de sempre.

O FIFCA, que soma largas centenas de voluntários e intervenientes, apresenta manifestações etnográficas, culturais e artísticas de vários pontos do globo, trazendo mais uma vez o mundo a Coruche nesta edição, cuja abertura tem lugar em Coruche a 24 de abril com a Festa das Nações em noite branca.

A celebração regressa a Coruche a 28 de abril para a Gala das Nações, que se realiza no Parque do Sorraia às 16 horas, com a participação do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja e das comitivas de Argentina, Brasil, México, Grécia, Índia e Eslováquia. Confirmadas estão 12 comitivas distribuídas pelos seis municípios parceiros do evento: Coruche (Argentina e Eslováquia), Almeirim (Polónia, França e Índia), Alpiarça (Paraguai), Benavente (Brasil e Moçambique), Chamusca (Espanha e México) e Salvaterra de Magos (Grécia e Turquia).

De salientar que, a 25 de Abril, as comitivas permanecem nos municípios residentes com atividades locais nas comemorações do 25 Abril. A 26 de abril a agenda prevê workshops e visitas a escolas e instituições locais, estando guardados os momentos altos para a tarde e a noite, com a Sessão Solene de Boas Vindas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, a saudação às bandeiras nacionais e a cerimónia protocolar de abertura oficial do evento, a que se segue, às 21h30, a abertura da Gala das Nações no Cineteatro de Almeirim, onde serão apresentadas todas as comitivas.

Também em destaque no programa, as iniciativas locais fora de palco, onde as comitivas Internacionais interagem com as populações, visitando as creches, os agrupamento de escolas, os lares e os centros de dia, ao encontro dos compromissos sociais assumidos pelo FIFCA, que se assume como muito mais do que um festival de folclore ou dança, sendo, na prática, um encontro de artes e culturas que se realiza em simultâneo em vários municípios parceiros que colaboram na organização local, proporcionando uma oportunidade única de dar a conhecer as tradições culturais de outros países.

Além das galas oficiais de abertura e encerramento em Almeirim, o programa prevê a realização das “Galas das Nações” em Alpiarça, Coruche e Salvaterra de Magos a 27 e 28 de abril. A 1 de maio acontece a gala de encerramento na Arena de Almeirim ou, caso não se verifiquem condições climatéricas adequadas, no Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo. As novidades serão reveladas atempadamente pela organização.

Refira-se, por fim, que a comitiva argentina permanecerá em Coruche após o evento, continuando a partilhar a sua cultura e a estabelecer laços com o público coruchense e com os visitantes ao longo do certame Sabores do Toiro Bravo, que decorre de 3 a 5 de maio na Praça de Toiros de Coruche.