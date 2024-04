Mais de 5 mil atletas participam na Scalabis Night Race

A 9ª edição da Scalabis Night Race, que decorreu no dia 20 de abril, contou com a participação de mais de cinco mil pessoas, de todas as faixas etárias, de vários pontos do País. O Município de Santarém voltou a apoiar financeiramente esta iniciativa, com vinte e cinco mil euros, para além do apoio logístico.

Os participantes que percorreram as principais ruas e largos da Cidade de Santarém, quer a caminhar (5 kms), quer a correr (10 kms), foram presenteados com muita animação, ao longo do percurso, com campinos a cavalo, atuação de ranchos folclóricos, danças de salão, e outros grupos musicais, em que não faltou o já tradicional fornecimento de vinho tinto, junto à Taberna do Quinzena.

À passagem pela Porta de Armas, na Escola Prática de Cavalaria, caminharam e correram ao som de uma das senhas da Revolução do 25 de Abril: “E Depois do Adeus”, de Paulo Carvalho, para além de poderem ver imagens da Revolução dos Cravos, na fachada da Escola Prática.

Esta edição, apadrinhada pela atleta Inês Henriques, foi ganha, na classificação geral por Miguel Mascarenhas, do Grupo Desportivo do Estreito, na prova masculina, seguido por Carlos Tiago e Pedro Lopes. Já a prova feminina foi ganha por Kcenia Bougrova, do Run Tejo, seguida por Alexandra Oliveira e Susana Martins. A entrega dos prémios esteve a cargo de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, de João Teixeira Leite, vice-presidente do Município de Santarém e de Rui Rosa, administrador do W Shopping Santarém.

No final da prova que teve início e fim, no Jardim da Liberdade, organizada pelos Scalabis Night Runners, os participantes desta iniciativa puderam degustar as tradicionais bifanas, pampilhos e vinho tinto, num ambiente de festa e confraternização que culminou com fogo de artifício, oferecido pelo W Shopping Santarém, e um magnífico Concerto de Tributo a Bob Marley e à sua Banda The Wailers, pelo Grupo “Quem é o Bob?”.