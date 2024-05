Atletismo dos 20 km repete vitória coletiva no Olimpico Jovem

O atletismo dos 20kms de Almeirim estiveram em grande com a conquista de 22 medalhas, no fim de semana de 4 e 5 de maio, na pista do Estádio Municipal de Abrantes, com a realização do torneio Olímpico Jovem regional. Esta competição é a principal prova de observação para a seleção regional que estará na fase Nacional, que se realizará em Lagoa, a 18 e 19 de maio.

A participação da secção de Atletismo da Associação 20 km de Almeirim no Olímpico Jovem Regional resume-se em termos de resultados a:

Vitória coletiva: 7 medalhas de ouro; 11 medalhas de prata; 4 medalhas de bronze e 6 atletas convocados para a seleção distrital.

Os resultados de pódio:

Sub 16 Masculino

1º

Salto com vara – Tomás Cavaleiro 2.40 m

Triplo Salto – Sebastião Manuel 12.68 m

300 m barreiras – Sebastião Manuel 45.03 segundos

Salto em altura – Dinis Gonçalves 1.59 m

2º

Salto com vara – Frederico Oliveira 2.20 m

4000 m Marcha – Frederico Oliveira 29:04.08 minutos

Lançamento do Martelo – Francisco Barbosa 24.66 m

Lançamento do peso – Francisco Esteves 9.50 m

300 m – Xavier Agostinho 44.26 segundos

3º

Triplo Salto – Dinis Gonçalves 10.57 m

Lançamento do disco – Francisco Barbosa 21.36 m

Sub 16 Feminino

2ª

Lançamento do disco – Miriam Cachulo 26.64 m

Sub 18 Masculino

1º

Lançamento do Peso – Rafael Neves 10.43 m

Salto em altura – Guilherme Mendes 1.70 m

2º

Lançamento do Peso – Guilherme Mendes 9.42 m

200 m – João Carvalhais 24.45 segundos

800 m – Manuel Gafeira 2:12.06 minutos

3º

110 m barreiras – Guilherme Mendes 17.81 segundos

Sub 18 Feminino

1ª

Salto em comprimento – Lara Lopes 4.66 m

2ª

100 m barreiras – Lara Lopes 18.12 segundos

200 m – Elizaveta Shuyvan 29.02 segundos

3ª

Lançamento do Dardo – Janki Patel 21.09 m

Para a seleção estão convocados Dinis Gonçalves, Tomás Cavaleiro, Guilherme Mendes, Lara Lopes, Sebastião Manuel e Rafael Neves. Está ainda convocado o treinador Porfirio Fernandes, dos 20kms.