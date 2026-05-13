Leonor Pinho reforça posição nos rankings mundiais de Teqball

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A atleta Leonor Pinho, natural de Almeirim, continua a afirmar‑se no panorama do Teqball e voltou esta semana a reforçar a sua posição nos rankings mundiais da Federação Internacional da modalidade.

A atleta, que representa os “Caixeiros” de Santarém, ocupa atualmente o 71.º lugar mundial em Duplas Femininas, estando também posicionada no 105.º lugar em Singles Femininos e no 167.º posto em Duplas Mistas.

Apesar de ter tido uma presença mais reduzida no circuito internacional na última temporada, devido à conclusão do seu percurso académico, Leonor Pinho mantém‑se como uma das principais referências do Teqball feminino nacional, continuando a somar resultados consistentes a nível internacional.

No seu percurso desportivo, a atleta almeirinense conquistou, em 2023 e 2024, três medalhas de bronze em Campeonatos da Europa de Sub‑19, acumulando já mais de 60 competições oficiais no currículo. Destaque ainda para a participação em 15 etapas do Circuito Mundial, disputadas em vários países europeus desde o início da sua carreira internacional, em 2023.