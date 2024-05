Centro de Karaté – Do Shotokan de Benfica do Ribatejo com vários pódios na Shoto Cup

O Centro de Karaté – Do Shotokan de Benfica do Ribatejo conquistou vários pódios na Shoto Cup, que se realizou no dia 5 de maio, em Salvaterra de Magos. O clube do concelho de Almeirim conquistou o oitavo lugar por equipas e individualmente um primeiro lugar, dois segundos lugares e quatro terceiros lugares.

Kata 6/7 anos feminino: 2º lugar para Sofia Silva e 3º lugar para Carminho Fernandes.

Kata feminino 8/9 anos: 2º lugar para Mariana Branco.

Kata masculino 8/9 anos: 3º lugar para Afonso Marinhas.

Kata feminino 10/11 anos: 3º lugar para Margarida Silva.

Kumite 6/7 anos masculino: 1º lugar para João Duarte.

Kumite 10/11 anos masculino: 3º lugar para Santiago Eduardo.

Os restantes karatecas: Raquel Castanheira, Bianca Midões, Rafael Fernandes, Rodrigo Figueiredo, Bryan Latas e Vasco Borges; tiveram uma boa prestação e portaram-se a alto nível.

A competição reuniu 370 karatecas de vários clubes a nível nacional.