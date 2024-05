Bombeiros de Almeirim participam em simulacro de acidentes rodoviários na Escola Superior de Saúde de Santarém

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim participaram num simulacro conjunto, com os Bombeiros Municipais de Alpiarça e Bombeiros Voluntários de Santarém, no passado sábado, dia 4 de maio, no exterior da Escola Superior de Saúde de Santarém.

A iniciativa, que teve por base a parceria formativa firmada entre a Escola Superior de Saúde de Santarém e o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, simulou acidentes rodoviários com vítimas de trauma e doença súbita, com o intuito de testar e aprimorar estratégias de actuação no âmbito da abordagem das vítimas de trauma e técnicas de desencarceramento.

Participaram nas equipas de abordagem às vítimas, os alunos da Escola Superior de Saúde de Santarém, que com o conhecimento adquirido naquela instituição, puderam assim dar as suas opiniões acerca do estado das vítimas. Nestes casos, a interação entre os diversos meios permite uma melhor abordagem sobre as vítimas.

Alguns dos alunos foram voluntários e encarnaram o papel das vítimas neste simulacro, dando uma maior realidade aos cenários.