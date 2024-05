A Cor do Ano de 2024 e a Importância da Autenticidade

No mundo da moda, as tendências vêm e vão, mas uma coisa é certa: a verdadeira elegância está em ser autêntico consigo mesmo. Neste ano de 2024, a cor que promete dominar os guarda-roupas é o Peach Fuzz, uma tonalidade de cor pêssego suave e calorosa que evoca uma sensação de delicadeza e sofisticação.

No entanto, é importante lembrar que seguir tendências não é uma obrigação. Cada indivíduo tem o seu próprio estilo e personalidade, e a verdadeira “moda” reside na capacidade de expressar quem somos através das roupas que escolhemos usar. Defendo uma abordagem de consultoria de dentro para fora, onde a autoexpressão e a identidade pessoal são priorizadas em relação às tendências passageiras.

Embora o Peach Fuzz seja a cor do momento, isso não significa que todos devem adotá-la impreterivelmente. Em vez disso, encorajo-a(o), a refletir sobre o que essa cor representa para si e como se encaixa no seu próprio estilo de vida e preferências.

Além disso, é fundamental reconhecer que a moda vai muito além do que vestimos. É uma forma de refletir os nossos valores, cultura e identidade. Portanto, ao explorar as tendências, é importante fazê-lo com consciência e discernimento, escolhendo as peças que verdadeiramente se identifica.

Portanto, o Peach Fuzz é a cor do ano, mas a verdadeira beleza está em abraçar quem é, sem comprometer a sua autenticidade na procura de tendências. Acompanhe todas as novidades no Instagram @imageconsulting.is

A sua Consultora de Imagem, Inês Silva